Число малых технологических компаний в Удмуртии выросло на 70%

В Удмуртии количество организаций, имеющих статус малой технологической компании, увеличилось на 70% к концу 2025 года. Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, на сегодняшний день в реестр входят 106 компаний.

«Малый технологический бизнес — основа для укрепления технологического суверенитета. Это компании, которые создают уникальную, востребованную продукцию с высоким технологическим содержанием. Их темп развития выше средних показателей по сектору МСП. Например, совокупная выручка компаний МТК республики за три года выросла практически на 80%, по итогам прошлого года она превысила 28 млрд руб.»,— отметила министр экономики Удмуртии Анна Слугина.

Для поддержки малого технологического бизнеса в Удмуртии до 2030 года действует нулевая ставка по налогу на прибыль в части, зачисляемой в региональный бюджет. Также внедряется механизм венчурных инвестиций через создание инвестиционных товариществ. На федеральном уровне предусмотрены льготные кредиты, грантовые программы и другие меры поддержки для технологического бизнеса.

Анастасия Лопатина