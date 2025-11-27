В Оренбурге с УК взыскано 200 тысяч рублей пострадавшему на детской площадке подростку
В Оренбурге суд удовлетворил требование прокуратуры Центрального района о возмещении вреда, причиненного несовершеннолетнему. С управляющей компании в пользу ребенка взыскано 200 тыс. руб., сообщает прокуратура Оренбуржья.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По информации ведомства, в мае 2025 года подросток занимался на уличном спортивном детском тренажере, который находится во дворе многоквартирного дома на ул. Комсомольской / пл. 1 Мая. Несовершеннолетний получил телесные повреждения из-за ненадлежащего состояния спортивного объекта.
Прокуратура района внесла представление директору. По результатам его рассмотрения тренажер отремонтировали.