Заксобрание утвердило новую нарезку избирательных округов

Заксобрание утвердило новую схему избирательных округов для проведения выборов депутатов краевого парламента. Схема была разработана крайизбиркомом и учитывает изменения границ и численности населения региона с 2016 года. Об этом сообщает телеграм-канал «Парламент. Пермский край».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Согласно принятому документу, в Прикамье образуется 30 одномандатных избирательных округов. Средняя норма представительства на один депутатский мандат, исходя из численности избирателей на 1 июля 2025 года, составляет 67 360 человек с допустимым отклонением не более 10% и не более 30% в отдаленных и труднодоступных местностях. Новая схема предусматривает увеличение границы округа №21, в состав которого войдут населенные пункты из соседнего 28-го округа. Количество избирателей у двух округов сравняется и составит 81 тыс. избирателей в каждом; в состав округа №24 войдут населенные пункты Карагайского округа, ранее относившиеся к округу №29; изменятся границы между округами №14 и 15 (Березники); часть населенных пунктов Горнозаводского округа из округа №17 перейдет в округ №16; изменения также затронут округа №7, 8, 9 и другие.

По словам главы крайизбиркома Игоря Вагина, прошедшие кампании по выборам депутатов заксобрания подтвердили, что действующая схема избирательных округов является наиболее оптимальной и удобной для жителей Прикамья. «В связи с этим было принято решение не менять её кардинально, а внести корректировки, связанные с изменениями числа избирателей в некоторых округах в целях приведения в соответствие с нормами законодательства», — отметил господин Вагин.

Выборы депутатов заксобрания в 2026 году пройдут с использованием утвержденной схемы одномандатных округов, которая будет действовать в течение десяти лет.