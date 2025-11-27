Суд отправил в СИЗО астраханца за покушение на диверсию и теракт

В Астрахани суд постановил отправить в СИЗО Александра Дворянчикова, которого обвиняют в покушении на диверсию и террористический акт. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно оказавшимся в распроряжении агентства судебным материалам, арест назначен на период до 16 декабря. Следствие расследует уголовное дело в отношении Дворянчикова и ряда неустановленных лиц. Их подозревают в попытке организации преступления группой.

Защита Дворянчикова пыталась добиться изменения меры пресечения на домашний арест или подписку о невыезде. При этом адвокат указывал на молодой возраст обвиняемого, его регистрацию в Астраханской области и удовлетворительную характеристику. Суд все же отправил Дворянчикова в СИЗО.

Павел Фролов