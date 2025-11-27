Блокаднице выплатят полмиллиона рублей за падение на льду по вине коммунальщиков

Прокуратура Василеостровского района Санкт-Петербурга провела проверку по обращению жительницы блокадного Ленинграда. Она упала на льду по вине коммунальщиков.

Как сообщили в надзорном ведомстве, 85-летняя петербурженка пожаловалась, что в середине декабря 2024 года поскользнулась на наледи, образовавшейся под сточной трубой дома 6/8 на улице Шевченко. После падения она обратилась в медицинское учреждение, где ей диагностировали перелом левой плечевой кости со смещением.

Проверка прокуратуры показала, что падение пожилой пострадавшей произошло вследствие ненадлежащей уборки территории со стороны СПб ГБУ «Центральное управление региональных дорог и благоустройства».

Защищая интересы блокадницы, прокурор Василеостровского района обратился в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда. В итоге требования надзорного органа были удовлетворены, в пользу пожилой петербурженки взыскали 500 тыс. рублей.

Андрей Цедрик