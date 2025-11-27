В Оренбуржье суд рассмотрит дело о жестоком обращении с воспитанниками частного детсада

В Бузулукский районный суд направлено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя — директора домашнего детского сада. Ей инкриминируется совершение преступления по ст. 156 УК РФ «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником образовательной организации, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним». Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По версии следствия, обвиняемая одновременно являлась воспитателем дошкольного образовательного учреждения, которое она сама и открыла. В июле она во время кормления малолетней проявила к ней агрессию и несколько раз ударила ребенка рукой по лицу. Во время расследования стало известно об аналогичном факте, который был совершен обвиняемой ранее в отношении другого воспитанника.

Руфия Кутляева