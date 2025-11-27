Курултай Башкирии внес в Госдуму законопроект об опасных собаках

Парламент Башкирии внес в Госдуму законопроект, которым предлагается включить «потенциально опасных» собак в перечень источников повышенной опасности. Ранее концепцию законопроекта поддержал Совет законодателей России, сообщает пресс-служба Курултая.

По словам председателя регионального парламента Константина Толкачева, документ должен урегулировать правоотношения по обращению с «потенциально опасными» собаками. «Это важно, в первую очередь, для разрешения гражданско-правовых споров по делам о нападении животных на людей»,— подчеркнул он.

Как отмечается в пресс-релизе, судебные решения о возмещении материального и морального вреда пострадавшим могут значительно различаться.

Спикер Курултая пояснил, что сейчас перечень источников повышенной опасности не является закрытым, и при необходимости суды могут признать собаку таким источником. «Но, поскольку опасные собаки четко соответствуют определению источника повышенной опасности, то логично и правильно будет прямо указать их в законе»,— считает господин Толкачев. По его мнению, это исключит разночтения и упростит задачу судам. Роспотребнадзор ежегодно фиксирует по стране более 200 тыс. укусов собак.

Майя Иванова