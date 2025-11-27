Триумф инноваций: четыре победы EXEED на национальной премии «Автомобиль года в России – 2025»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

EXEED стал четырехкратным победителем премии «Автомобиль года в России – 2025». Он был назван любимой маркой в премиальном сегменте.

По результатам голосования, в котором приняли участие 1,2 млн автолюбителей, EXEED был удостоен титула «Любимая марка в премиальном сегменте». Эта награда свидетельствует о высокой оценке потребителями передовых решений бренда и его приверженности к созданию автомобилей высочайшего класса, гармонично сочетающих инновационность, безопасность и премиальный комфорт.

Флагманский полноразмерный внедорожник EXEED VX занял первое место в категории «Тяжелые внедорожники», завоевав признание благодаря безупречному сочетанию просторного салона, авангардных технологий и исключительного уровня комфорта. Модель оснащена мощным двухлитровым турбодвигателем 2.0 TGDI (249 л. с.), сопряженным с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, обеспечивая идеальный баланс производительности и экономичности.

Настоящим триумфом премии стала линейка EXEED EXLANTIX, обе модели которой были признаны лучшими в своих сегментах.

EXEED EXLANTIX ES завоевал первое место в номинации «Бизнес-класс (гибриды и электрокары)». Спортивное четырехдверное купе оснащено двумя синхронизированными электродвигателями общей мощностью 469 л. с. с максимальным крутящим моментом 634 Нм, обеспечивая динамику 0–100 км/ч за 4,6 секунды и переопределяя стандарты производительности в своем классе.

EXEED EXLANTIX ET признан лидером в категории «Средние внедорожники (гибриды и электрокары)», подтвердив свой статус: модель уже была признана победителем в категории «Самый высокотехнологичный гибридный кроссовер» премии «Внедорожник года» и «Гибрид года» по версии «Золотого Клаксона». Инновационная силовая установка включает 1,5-литровый турбобензиновый двигатель в симбиозе с двумя электромоторами общей мощностью 468 л. с., обеспечивая ускорение 0–100 км/ч за 4,8 секунды при оптимальном расходе топлива.

Обе модели линейки EXLANTIX адаптированы к экстремальным условиям российской эксплуатации и оснащены комплексом интеллектуальных систем активной безопасности, подтверждая приверженность бренда наивысшим стандартам защиты.

Познакомьтесь лично с модельным рядом EXEED в шоуруме официального дилера EXEED Центр «Сатурн-Р-Авто»!

EXEED «САТУРН-Р-АВТО» – единственный дилерский центр в городе Перми, построенный по стандартам 3.0 бренда EXEED.

Что ждет клиентов в автосалоне EXEED?

Новые стандарты касаются как внешнего оформления, так и интерьерных решений. Архитектурная концепция подчеркивает ключевые ценности бренда, интеллектуальные технологии, высочайшее качество и клиентоориентированный подход.

Основная идея проекта – создание комфортного и современного пространства шоурума, в котором можно не только получить полный комплекс услуг дилерского центра, но и приятно провести время в кафе и клиентской зоне. В шоуруме представлен актуальный модельный ряд бренда. Выдача автомобилей осуществляется в закрытой, приватной зоне. Оказываются консультации клиентам по всем направлениям деятельности.

Кафе и клиентская зона являются визуальным центром притяжения в шоуруме. Интерьерные решения продиктованы пониманием потребностей клиентов EXEED. Разные по концепции зоны помогут каждому клиенту найти независимое пространство в соответствии с целями посещения дилерского центра. В лаундж-зоне любой клиент может отдохнуть в мягких креслах или на диване, а в зоне кафе неформальную обстановку поддерживает полноценная барная стойка, которая позволит отвлечься от суеты. Приглушенная цветовая гамма и акцентный свет наилучшим образом подчеркивают спокойную и расслабляющую атмосферу. Третий сегмент клиентской зоны – деловое пространство, где можно поработать за ноутбуком, зарядить гаджеты и в неформальной обстановке пообщаться с сотрудниками дилерского центра по любым услугам.

EXEED ЦЕНТР «САТУРН-Р-АВТО» на шоссе Космонавтов, 368Б.

Подробнее по телефону: +7 (342) 250-22-55.

Сайт: saturn-exeed.ru

