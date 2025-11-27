Предприниматели-должники перечислили в бюджет Ижевска более 10 млн рублей

С начала года предприниматели-должники из Ижевска перечислили в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды 252,7 млн руб., из которых 10,3 млн руб. поступило в бюджет города. Об этом пишет пресс-служба муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Диля Ахмадишина Фото: Диля Ахмадишина

«Основной причиной несвоевременного поступления налоговых отчислений и оплаты аренды становится недобросовестность заказчиков, которые не оплачивают предоставленные им услуги и выполненные работы»,— отмечается в сообщении.

25 ноября прошло очередное заседание комиссии, на котором рассмотрели материалы 16 организаций и индивидуальных предпринимателей с задолженностями по налоговым платежам, а также двух предпринимателей с долгами по аренде муниципальных земель.

Анастасия Лопатина