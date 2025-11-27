Два жителя Башкирии получили условные сроки за взятку сотруднику Гостехнадзора

Бирский межрайонный суд вынес приговоры двум жителям Мишкинского района, признанным виновными в даче взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий (ст. 291 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Суд приговорили каждого из них к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период и штрафом в десятикратном размере взятки.

Установлено, что подсудимые дали 55 тыс. руб. сотруднику территориального подразделения Гостехнадзора Башкирии за получение удостоверения тракториста-машиниста без сдачи экзаменов. Они признали вину.

В отношении уже бывшего государственного служащего расследуется уголовное дело о получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ).

Майя Иванова