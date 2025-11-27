В Башкирии расследуют дело о дропперстве

Сотрудники Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД по Башкирии и отдела полиции №3 по Уфе задержали 24-летнего жителя Пермского края, подозреваемого в неправомерном обороте средств платежей (ч. 6 ст. 187 УК РФ), сообщает пресс-служба МВД республики.

Следствие установило, что фигурант уголовного дела несколько раз снимал деньги с 13 не принадлежавших ему банковских карт и передавал их третьему лицу. За это он ежедневно получал зарплату.

Во время обысков у подозреваемого изъяли мобильные телефоны и банковские карты. На время следствия он арестован.

Майя Иванова