СКА перебросал «Северсталь», «драконы» попали под «Трактор»

СКА в очередном матче чемпионата КХЛ обыграл в Череповце «Северсталь» со счетом 6:4. Армейцы набрали хороший ход и одержали уже шестую победу в семи последних играх. Зато «Шанхайские драконы», представляющие в этом сезоне Петербург, потерпели сокрушительное поражение от «Трактора» в Челябинске, проиграв 0:9.

Встреча получилась сверхрезультативной, потому что тренеры обеих команд пропагандируют атакующий хоккей

Фото: ХК СКА Встреча получилась сверхрезультативной, потому что тренеры обеих команд пропагандируют атакующий хоккей

Хоккеисты СКА все чаще радуют своих поклонников. Причем независимо от того, где играют — дома или на выезде. Длительное турне по городам России, в которых базируются клубы КХЛ, петербуржцы начали просто отлично: сначала обыграли ЦСКА 4:1, а теперь одолели и «Северсталь», одного из лидеров Западной конференции.

Встреча, как и ожидалось, получилась сверхрезультативной, потому что тренеры обеих команд пропагандируют атакующий хоккей. Кстати, еще недавно они работали в одном клубе — нижегородском «Торпедо»». Но затем Андрей Козырев, трудившийся еще раньше в штабе СКА, отправился в самостоятельное плавание и возглавил клуб из Череповца. Сейчас «Северсталь» показывает один из самых зрелищных хоккеев в лиге и задает тон на Западе.

Но в СКА подбор исполнителей все же посолиднее. И к тому же они все больше сыгрываются. Гости только один раз в этом матче уступали в счете, когда пропустили на первой минуте гол от Владимира Грудинина. Но уже на стартовом отрезке матча Матвей Поляков и Валентин Зыков вывели армейцев вперед.

В начале второго периода ситуация повторилась: нападающий «Северстали» Александр Скоренов поразил ворота, которые защищал Артемий Плешков. СКА, получается, снова «не вышел из раздевалки». К тому же играл в численном меньшинстве. Зато потом канадцы Брендэн Лайпсик и Джозеф Бландизи забросили две шайбы, сделав счет на табло 2:4. К слову, Игорь Ларионов, тренер СКА, сформировал из легионеров звено, добавив к Бландизи и Лайпсику, имеющему российский паспорт, американца Рокко Гримальди. И оно действовало эффективно. Лайпсик забросил в этой игре еще одну шайбу, причем самую важную, незадолго до третьей сирены сделав счет 5:4 в пользу армейцев. Затем уже Валентин Зыков поставил точку в игре, забив последний гол. Гримальди, хоть сам и не пополнил голевой счет в Череповце, отметился тремя результативными передачами. Сейчас в СКА неважно, кто забивает и кто пасует: Ларионов выстраивает команду, в которой опасность может исходить от каждого. Только пропустили петербуржцы в этой игре многовато — например, провалили концовку второго периода, позволив «сталеварам» сделать из счета 2:4 счет 4:4. Это связано и с тем, что первый матч после паузы провел голкипер СКА Артемий Плешков. Он не играл с середины октября.

Армейцы в итоге одержали шестую победу в последних семи матчах и вплотную приблизились в таблице Западной конференции к «Шанхайским драконам», которые вчера отличились в другом смысле — проиграли «Трактору» в Челябинске со счетом 0:9. Это самая крупная победа для уральской команды в истории КХЛ. А для «Шанхая», наоборот,— самое крупное поражение. Но он под таким названием играет только с этого сезона.

Канадский тренер «Драконов» Жерар Галлан охарактеризовал игру против «Трактора» емко: «Сегодня играли мужчины против мальчиков».



Но это регулярный чемпионат — здесь могут быть самые разные результаты. Турнир длинный, команды то набирают, то теряют форму. Тот же СКА очень долго не мог найти свою игру на старте сезона, проигрывая матч за матчем. Теперь вышел на победный режим. «Шанхай», наоборот, залихорадило. Ноябрь он проводит неудачно. А на старте сезона шел среди лидеров. Главная задача всех команд — подготовиться к матчам плей-офф, которые стартуют весной. На этом пути могут быть самые разные неожиданности.

