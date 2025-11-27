В Татарстане планируют ввести выплату в 1 млн работникам спорта за переезд в село
В Татарстане с 2026 года планируют утвердить единовременную выплату в 1 млн руб. для специалистов в области спорта и физической культуры, переехавших в сельские населенные пункты республики. Соответствующий проект постановления проходит антикоррупционную экспертизу.
В Татарстане планируют выплачивать 1 млн работникам спорта
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
Программу распространят на сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа и города с населением до 50 тыс. человек. Для получения выплаты кандидаты должны иметь российское гражданство, высшее или среднее профессиональное образование и заключить трудовой договор с местной спортивной организацией до 1 сентября текущего года.
Обязательным условием является заключение трехстороннего договора с минспортом Татарстана и муниципальным образованием. Специалист обязуется проработать в выбранной организации не менее пяти лет. В случае досрочного расторжения трудового договора потребуется вернуть выплату полностью или частично.
Ответственным за реализацию программы назначат минспорт республики. Ведомство будет утверждать перечень вакантных должностей и принимать решения о предоставлении выплат. Финансирование будет осуществляться за счет средств федерального и республиканского бюджетов.