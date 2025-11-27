Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Фракция КПРФ воздержалась от поддержки краевого бюджета во втором чтении

Сегодня депутаты заксобрания утвердили во втором чтении бюджет Пермского края на 2026 год и 2027–2028 годы. Плановый объем доходов в следующем году составит 275,2 млрд руб., расходов — 301,8 млрд руб.

При обсуждении законопроекта выступили лидеры оппозиционных фракций Анна Баранова (КПРФ) и Андрей Кобелев («Справедливая Россия — За правду»). Они призвали правительство усилить бюджетную поддержку населения, отказаться от принципа нуждаемости при разработке льгот, а также снизить стоимость жилищно-коммунальных услуг. «Фракция КПРФ не может поддержать предложенную концепцию формирования бюджета»,— подчеркнула госпожа Баранова.

В итоге при голосовании 41 депутат поддержал бюджет во втором чтении, еще десять человек воздержались.