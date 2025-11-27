Беременную женщину спасли в Глазовском районе

Спасатели эвакуировали женщину на последнем месяце беременности и ее супруга, застрявших на проселочной дороге между деревнями Чура и Колевай. Как написал в Telegram председатель госкомитета республики по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин, инцидент произошел 27 ноября в 5 утра.

Фото: поисково-спасательная служба Удмуртии

Супруги возвращались из СНТ «Кедр» в Глазов, но гололед и глубокая колея заблокировали их автомобиль. Спасатели прибыли на место, провели медицинский осмотр женщины, помощь не потребовалась. Автомобиль был извлечен и отбуксирован в ближайший населенный пункт, а супруги доставлены домой в Глазов.

Анастасия Лопатина