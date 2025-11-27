В Пензе на ул. Ерик реконструкция путепровода должна завершиться в 2027 году

На улице Ерик в Пензе реконструкция путепровода должна подойти к концу в 2027 году. Об этом сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

Губернатор Олег Мельниченко обсудил этот вопрос с министром строительства, транспорта и дорожного хозяйства региона Александром Гришаевым. Как отметил господин Мельниченко, решена очень сложная инженерная задача — для реконструкции путепровода функционирует железнодорожная ветка.

По словам губернатора, благодаря реализации данного проекта удастся добиться свободного движения автотранспорта между Заречным, микрорайоном ГПЗ и центром города.

Павел Фролов