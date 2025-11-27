Над Самарской областью сбиты 18 беспилотников

В период с 23:00 26 ноября до 8:30 (MSK+1) 27 ноября дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 118 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над регионами РФ. Из них 18 атаковали Самарскую область. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Утром в четверг в самарском аэропорту Курумоч на три часа вводились ограничения на прием и выпуск самолетов. В настоящее время они сняты.

В регионе объявлен отбой опасности атаки БПЛА. В Курумоче задерживается вылет одного рейса в Санкт-Петербург.

Георгий Портнов