Депутаты заксобрания приняли бюджет Прикамья на 2026–2028 годы

Во втором, окончательном чтении принят закон о бюджете Пермского края на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов. Соответствующее решение принято на сегодняшнем пленарном заседании. Согласно проекту бюджета, плановый объем доходов на 2026 год составит 275,2 млрд руб., расходов — 301,8 млрд руб. В 2027 году объем доходов достигнет 295,6 млрд руб. расходов — 319 млрд руб., в 2028-м — 310,5 млрд руб.

70% расходов краевой казны предназначено для финансирования социальных программ. Это в том числе льготы для участников СВО и их семей, студенческий материнский капитал, пособия многодетным, малоимущим, молодым семьям и другим категориям граждан. Проект бюджета также предусматривает индексацию мер социальной поддержки на 5,8%. Фонд оплаты труда работников бюджетной сферы «указных» категорий будет увеличен. Бюджетом предусмотрено также обновление инфраструктуры в сфере ЖКХ. На эти цели в трехлетнем периоде закладывается 7,4 млрд руб. Дотации муниципальным образованиям из краевого бюджета будут проиндексированы на 12,5%.

Дефицит бюджета в 2026 году планируется на уровне 26,7 млрд руб., что составит 10% от объема собственных доходов. Этот показатель не превысит допустимых федеральным законодательством пределов.