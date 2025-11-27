Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Кишертском округе переизбрали главу

Депутаты Кишертской думы продлили полномочия действующему руководителю территории Наталье Колобовой (на фото). Об этом сообщает телеграм-канал «На местах». Помимо госпожи Колобовой на пост главы муниципалитета претендовала начальник управления экономики администрации округа Оксана Кобякова.

Наталья Колобова

Фото: администрация Кишертского округа

Наталья Колобова была избрана главой Кишертского округа в декабре 2020 года. Срок ее полномочий составляет пять лет.