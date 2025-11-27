обновлено 09:29
Главе Барды продлили полномочия
Главой Бардымского округа вновь избран Халиль Алапанов. Как сообщает телеграм-канал «На местах», его кандидатуру единогласно поддержали депутаты местной думы. Помимо господина Алапанова на пост главы также претендовал начальник Красноярского территориального отдела администрации округа Раиль Мурсалимов.
Халиль Алапанов
К исполнению обязанностей главы округа господин Алапанов приступит с 28 ноября.
Халиль Алапанов был назначен исполняющим обязанности главы Бардымского округа в феврале 2019 года. В ноябре 2020 года был избран главой муниципалитета со сроком полномочий пять лет.