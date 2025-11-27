Надзор добился выплаты Вольской районной больницей 1 млн за ГСМ предпринимателю

В Саратовской области ГУЗ «Вольская районная больница» погасило перед индивидуальным предпринимателем задолженность по контракту на сумму более 1 млн руб. благодаря принятым прокуратурой мерам. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура выяснила, что в июне этого года ГУЗ «Вольская районная больница» заключило с ИП контракт на поставку горюче-смазочных материалов. Поставщик выполнил обязательства, но заказчик не оплатил работу в срок — свыше 1 млн руб.

По итогам проверки прокуратура внесла представление главврачу больницы и возбудила в отношении главного бухгалтера медучреждения дело о нарушении срока оплаты отдельных этапов исполнения контракта (ч. 8 ст. 7.30.2 КоАП РФ). На сегодняшний день задолженность перед ИП погашена.

Павел Фролов