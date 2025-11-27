ТАСС: у семьи экс-сотрудника управления «К» МВД Сатюкова нашли более 70 счетов

Свыше 70 банковских, лицевых и брокерских счетов открыты на родственников бывшего сотрудника управления по борьбе с преступлениями в сфере информационно-телекоммуникационных технологий («К») МВД Георгия Сатюкова. Он заочно арестован по обвинению в получении рекордной взятки в 5 млрд руб.

На жену экс-сотрудника МВД было открыто шесть счетов, на брата — 36, оставшиеся 29 — на отца и мать. Согласно судебным документам, на которые ссылается ТАСС, денежными средствами и ценными бумагами с этих счетов фактически владел господин Сатюков и его соучастник Дмитрий Соколов. Сейчас все имущество арестовано.

Генпрокуратура требует обратить в доход государства имущество Георгия Сатюкова. Ответчиками в исковом заявлении ведомства указаны еще пять человек, в том числе члены его семьи. Беседа по иску назначена на 8 декабря.

Георгий Сатюков обвиняется в получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК), его экс-коллега Дмитрий Соколов — в посредничестве в этом (ст. 291.1 УК). По данным следствия, офицеры под угрозой уголовного преследования навязали «крышу» Алексею Иванову (Билюченко) — системному администратору криптобиржи World Exchange Services Pte. Ltd. (Wex, бывшая BTC), зарегистрированной в Сингапуре. Как полагают в СКР, в период с марта 2019 года по октябрь 2021 года полицейские получили взятки в виде иного имущества — криптовалюты в размере не менее 2119,5 биткойна (ВТС) и 10 016 эфириумов (ЕТС), эквивалентной сумме 4,9 млрд руб. В 2024 году суд арестовал имущество господина Сатюкова на 2,1 млрд руб.

Подробности — в материале «Ъ» «Рекорд полковника Захарченко побит заочно».