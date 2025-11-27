Плата за услуги ЖКХ в Челябинской области вырастет почти на 16% в 2026 году

В 2026 году тарифы на коммунальные услуги для жителей в Челябинской области будут повышать дважды. С 1 января платежи вырастут на 1,7%, а с 1 октября — на 14%. Такие индексы изменения платы за услуги ЖКХ для региона утвердило правительство России. Документ опубликован на портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Распоряжением правительства РФ также утверждено предельно допустимое отклонение роста платежей за услуги ЖКХ по отдельным муниципальным образованиям от среднерегионального уровня — на 4,8% с 1 октября 2026 года. В результате в среднем тарифы для населения Челябинской области в следующем году увеличатся на 15,7%, но в отдельных муниципалитетах рост может составить 18,8%.

Согласно распоряжению правительства, повышение коммунальных платежей на 1,7% с 1 января 2026 года утверждено для всех регионов РФ. Индексы изменения платы с 1 октября для всех субъектов разные. Наибольшие значения установлены для Ставропольского края — 22%, Дагестана — 19,7%, Тамбовской области — 17,5%, Тюменской области —17,2%, Северной Осетии — 16,3%. Меньше всего индексы с 1 октября изменятся в Чукотском автономном округе и Хакасии — 8%.