Затвор дамбы закрыли до вечера 27 ноября, автомобилистов просят не волноваться

Дирекция комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга предупредила о проведении плановых работ по технологическому обслуживанию плоского подъемно-опускного затвора судопропускного сооружения С-2. Они будут осуществляться 27 ноября с 09:00 до 18:00.

В рамках работ затвор дамбы поднимут в положение «закрыто» для проверки работоспособности гидромеханического и электротехнического оборудования. Проведение мероприятий согласовано со службой капитана морского порта Большой порт Санкт-Петербург, сообщили в дирекции КЗС.

При этом движение автомобильного транспорта по мосту судопропускного сооружения С-2 осуществляется в штатном режиме без ограничений, отметили в ведомстве.

Андрей Цедрик