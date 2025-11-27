«Оренбург» сыграет в Кубке России с победителем пары «КАМАЗ» — «Крылья Советов»

Футболисты «Оренбурга», проигравшие накануне «Краснодару» в 1/4 финала Пути РПЛ «Фонбет» Кубка России сезона-2025/2026, сыграют в Пути регионов турнира с победителем пары «КАМАЗ» — «Крылья Советов». Встреча этих команд состоится вечером 27 ноября в Набережных Челнах.

Фото: Андрей Шрамко, Коммерсантъ

«Оренбург» продолжит участие в турнире в Пути регионов весной 2026 года. Действующим победитеоем Кубка России является московский ЦСКА.

Андрей Сазонов