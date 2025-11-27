Трое астраханцев попали под следствие за угон автомобиля на Звездной

Следственный отдел по Советскому району Астрахани возбудил в отношении 19-летнего местного жителя и двух его 14-летних знакомых уголовное дело об угоне автомобиля без цели хищения (п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Согласно релизу, фигуранты угнали автомобиль «ВАЗ» ночью 24 октября этого года рядом с домом на улице Звездной в Советском районе Астрахани. Они передвигались на машине по улицам города и области около 1,5 часа, после чего съехали в кювет в Приволжском районе.

Следствие выясняет все обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.

Павел Фролов