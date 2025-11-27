«Трактор» всухую обыграл «Шанхайских драконов» со счетом 9:0

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» одержал сухую победу над «Шанхайскими драконами». Встреча завершилась со счетом 9:0.

Матч прошел 26 ноября на ледовой арене «Трактор» в Челябинске. Шайбы в ворота противника забили Александр Кадейкин, Григорий Дронов, Джошуа Ливо, Джордан Гросс, Андрей Никонов, Егор Коршков, Виталий Кравцов и Андрей Светлаков, оформивший дубль.

Для вратаря «Трактора» Савелия Шерстнева это первая сухая победа в КХЛ.

Сейчас челябинская команда находится на шестой строчке турнирной таблицы регулярного чемпионата КХЛ.