В Прикамье продолжают снижаться цены на бензин

В Пермском крае средняя цена на автомобильный бензин за неделю с 18 по 24 ноября снизилась на 5 коп., до 63,95 руб. за литр, сообщает Росстат. Снижение цен в регионе продолжается вторую неделю подряд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Также снизилась стоимость бензина АИ-92 — до 60,93 руб. за литр (на 8 коп.) и АИ-95 — до 65,99 руб. за литр (на 3 коп.). АИ-98 подорожал на 39 коп., до 89,21 руб. за литр, дизельное топливо — на 29 коп., до 75,23 руб. за литр.

Пермский край занял третье место по цене на автомобильный бензин в Приволжском федеральном округе. Средняя цена бензина в ПФО составила 62,80 руб. за литр.

За неделю с 18 по 24 ноября цены на топливо изменились в 19 субъектах Российской Федерации, более всего в Сахалинской области (+1,2%). Снижение стоимости было зафиксировано в 47 регионах, более всего в Чеченской Республике (–8,7%). В Москве и Санкт-Петербурге изменение цен на бензин составило +0,1%.