Поселки на Таймыре испытывают перебои в поставках продовольствия

Ряд территорий Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края испытывают нехватку продуктов и трудности с расчетами за них из-за погодных условий этого года. Об этом говорится в сообщении администрации сельского поселения Хатанга.

«В связи с аномальными погодными условиями в текущем году движение грузового транспорта по ледовому покрытию было невозможно. В связи с этим администрация с. п. Хатанга обратилась в муниципальный район с просьбой оказать содействие в решении вопроса о доставке продуктов питания посредством транспорта высокой проходимости»,— отмечается в сообщении. В результате судно на воздушной подушке доставило продукты питания в поселки Новая и Жданиха, где дефицит оказался самым острым.

«В настоящее время сложилась ситуация, когда товары населению в некоторых поселках отпускаются в долг, что приводит к убыткам и невозможности дальнейшего продолжения деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на территории поселка»,— рассказали также в администрации Хатанги. По ее данным, на 25 ноября суммарная задолженность по оплате товаров в поселках Хета и Новая превысила 2 млн руб.

На прошлой неделе депутат заксобрания края Сергей Сизоненко сообщил о том, что в поселках Хатанги «нет элементарных продуктов питания, даже соли».

Валерий Лавский