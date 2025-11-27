Владельцу Камского пароходства присвоили звание почетного гражданина Прикамья

Председателю совета директоров ПАО «Судоходная компания “Камское речное пароходство”» Михаилу Антонову присвоили звание «Почетный гражданин Пермского края». Соответствующее предложение было одобрено депутатами краевого заксобрания на сегодняшнем пленарном заседании.

Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ Михаил Антонов

Звание почетного гражданина господину Антонову присвоено за значительные заслуги в развитии внутреннего водного транспорта в Пермском крае и активную благотворительную деятельность.

Михаил Антонов — крупный в Перми бизнесмен, владеет Камским речным пароходством, а также рядом компаний, связанных с речными перевозками, АО «Чайковский порт» и базой флота в Заозерье