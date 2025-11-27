Жителя Нижнекамска задержали за кражу на 12 тысяч рублей

В Нижнекамске росгвардейцы задержали ранее судимого местного жителя, который пытался вынести из гипермаркета товары на 12 тыс. руб. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщала пресс-служба управления Росгвардии по Татарстану.

Охранник магазина заметил посетителя, который прошел через кассу, не оплатив товар. Прибыв на место, росгвардейцы обнаружили 42-летнего местного жителя. При задержании он сопротивлялся, из-за чего сотрудникам Росгвардии пришлось надеть на него наручники.

Выяснилось, что задержанный трижды привлекался к уголовной ответственности за преступления, связанные с наркотиками. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ «Кража».

Анна Кайдалова