В Новоорске возбуждено уголовное дело по факту пожара в доме с 7 детьми

Возбуждено уголовное дело по факту пожара в жилом доме в Новоорске. В момент происшествия в здании находились семеро детей, двое из них погибли. Преступление квалифицировано по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Об этом сообщает СУ СКР по Оренбургской области.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Происшествие случилось около 20:40 (MSK+2) в среду, 26 ноября, на ул. Вокзальной. Установлено, что в момент происшествия взрослых в доме не было.

Погибшим детям было четыре года и 11 лет. Устанавливаются обстоятельства и причины происшествия. Следователи детально осмотрели место пожара и назначили экспертизы. Расследование контролирует прокуратура, которая начала проверку. Надзорное ведомство проследит за тем, чтобы пострадавшим оказали необходимые меры поддержки.

