Южная Корея успешно запустила на орбиту большой исследовательский спутник

Южная Корея запустила свой самый крупный спутник с помощью собственной космической ракеты «Нури», передает Associated Press. Это был четвертый из шести запусков республики, запланированных до 2027 года.

В Аэрокосмическом управлении Кореи сообщили, что ракета стартовала с космодрома страны на острове у юго-западного прибрежного округа Гохын. Она вывела на орбиту исследовательский спутник весом 516 кг, а также 12 микроспутников.

Основной спутник успешно вышел на связь с южнокорейской наземной станцией в Антарктиде примерно через 40 минут после старта. Он оснащен широкоугольной камерой для наблюдения за полярным сиянием и системами для измерения плазменных и магнитных полей, а также для контроля экспериментов в области естественных наук в космосе.

Этот полет доказывает: Южная Корея может запускать ракеты в космос без помощи других стран, заявил министр науки страны Кенхун Бэ. «Развивая сегодняшний успех, мы будем неуклонно продолжать разработку ракет-носителей следующего поколения, исследование Луны и полеты в дальний космос», — цитирует его агентство.

Дальнейшие запуски в рамках проекта запланированы на 2026 и 2027 годы. Космическая программа Кореи разработана в целях сократить отставание от Китая, Японии и Индии.

Эрнест Филипповский