Главе исполкома «Единой России» Прикамья вручили удостоверение депутата

Спикер заксобрания Пермского края Валерий Сухих вручил удостоверение новому депутату Станиславу Швецову (на фото). Об этом сообщает телеграм-канал «Парламент. Пермский край».

Фото: Молодежный парламент Пермского края

Вакантный мандат образовался из-за досрочного прекращения полномочий депутата краевого заксобрания Вячеслава Григорьева, избранного в 2021 году по спискам «Единой России». В сентябре 2025 года указом губернатора Дмитрия Махонина он был назначен сенатором РФ от Пермского края и сложил депутатские полномочия.

Крайизбирком принял решение о передаче вакантного мандата Станиславу Швецову, учитывая предложение президиума регионального политсовета «Единой России», согласованного президиумом генсовета партии.

Станислав Швецов будет работать в комитете Законодательного Собрания по государственной политике и местному самоуправлению. Соответствующее постановление о включении его в состав комитета также принято на сегодняшнем пленарном заседании.