Газпромбанк подал иск о взыскании наличных, похищенных из банкоматов в Абакане

Арбитражный суд Красноярского края рассмотрит иск АО «Газпромбанк» к ФГУП «Главный центр специальной связи» о взыскании более 2 млн руб. в качестве убытков, причиненных ненадлежащим исполнением договоров на обслуживание банкоматов, указывается в карточке дела. Исковое заявление принято к производству, предварительное судебное заседание назначено на 17 декабря.

Как указывает истец, в августе 2016 года и декабре 2022-го стороны заключили договоры, по которым «Главный центр специальной связи» должен был оказывать услуги по обслуживанию программно-технических комплексов — банкоматов и информационно-платежных терминалов. Кроме того, ответчику предстояло обеспечивать сохранность кассет и находящейся в них наличности, а также хранить ключи и кодовые комбинации от сейфовых замков банкоматов. С 2022-го по 2023 год при пересчете средств из кассет 11 банкоматов была выявлена недостача наличных на общую сумму свыше 2 млн руб. Тогда следствием было возбуждено уголовное дело по факту хищения. В октябре 2024 года Абаканский горсуд признал виновным сотрудника предприятия.

Правоохранители установили, что фигурант дела занимал должность фельдъегеря. При обслуживании банкоматов банка после смены он не сдавал ключи от банкоматов и таким образом совершал кражи из банкоматов.

«Суд также установил, что журналы выдачи ключей от банкоматов велись ответчиком нерегулярно; доступ к ключам был свободным; сотрудники могли взять ключи без заявок на обслуживание банкоматов банка»,— говорится в сообщении суда.

Согласно заявлению «Газпромбанка», кража стала возможной из-за ненадлежащего контроля за хранением ключей от банкоматов и отсутствия надлежащей системы учета доступа.

Александра Стрелкова