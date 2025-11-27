В МЧС призвали петербуржцев быть осторожными из-за тумана 27 ноября

Утром и в первой половине дня в четверг, 27 ноября, Санкт-Петербург накроет туман. Видимость составит 500 метров и менее, сообщили в региональном ГУ МЧС. Водителей и пешеходов призвали быть осторожными на дорогах.

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус прогнозирует, что циклон принесет в регион обширные поля облаков, местами вызовет небольшой снег и сохранит гололедицу. Температура воздуха в Петербурге в течение дня составит -1…-3 градуса, в Ленинградской области — 0…-5 градусов. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Атмосферное давление снизится до 759 мм рт. ст., что около нормы.

В пятницу, 28 ноября, ночью гололедица, днем небольшой снег, переходящий в мокрый снег и дожди, ночью -2…-4 градуса, днем +2…+4 градуса.

Артемий Чулков