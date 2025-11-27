Полиция выясняет обстоятельства ДТП с погибшим водителем под Саратовом

В Татищевском районе Саратовской области в ДТП погиб водитель легкового автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Согласно предварительным сведениям, дорожная авария произошла в 17:45 накануне, 26 ноября, в районе поселка Татищево. Там столкнулись автомобили «ЗАЗ Шанс» и «Соллерс». Первым управлял мужчина 1965 года рождения, вторым — водитель 1985 года рождения.

В результате аварии погиб водитель «Шанса», его пассажира увезли в медучреждение — женщина 1968 года рождения. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Павел Фролов