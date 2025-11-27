Campbell's уволила вице-президента за высказывания о супе для нищих

Американский производитель консервированных супов Campbell's отстранил от работы вице-президента компании Мартина Балли. Увольнение произошло после того, как в публичном доступе появилась аудиозапись, в которой господин Балли называет продукцию компании едой для бедных, а индийских рабочих, занятых на производстве,— идиотами. Об этом сообщает Axios.

В Campbell's организовали проверку, которая подтвердила, что голос на записи действительно принадлежит господину Балли. В компании его высказывания охарактеризовали как «вульгарные, оскорбительные и ложные».

Записи этих высказываний сделал бывший работник компании Роберт Гарза, отмечает NBC News. Господин Балли использовал эти выражения, когда подчиненный пытался обсудить с ним свою зарплату. Сначала господин Гарза пытался подать жалобу на начальника в отдел кадров, отмечает CBS News, но по итогу его уволили, и он пошел в суд.

Влад Никифоров