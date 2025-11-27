В Оренбурге маркетплейс проиграл суд покупателю, вернувшему товар

Суд в Оренбурге удовлетворил иск гражданина, права которого были нарушены при покупке товара на маркетплейсе OZON. Об этом сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

Установлено, что в апреле 2025 года покупатель приобрел игровую мышь у ИП Лоу Чэньян за 12,4 тыс. руб., но товар не соответствовал описанию. Продавец одобрил возврат, однако маркетплейс отказал в возврате средств, ссылаясь на непрохождение проверки и утилизацию товара.

В связи с этим управление по защите прав потребителей обратилось с иском в суд. Мировой судья Промышленного района Оренбурга удовлетворил требования, расторгнув договор и обязав маркетплейс выплатить стоимость товара, неустойку, компенсацию морального вреда и штраф. Всего потребителю присудили 52,3 тыс. руб. Решение вступило в силу.

Георгий Портнов