Атаковавшие Пензенскую область БПЛА повредили остекление жилого дома в Тамале

Пензенская область подверглась атаке украинских беспилотников в ночь на сегодня, 27 ноября. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Олег Мельниченко.

По словам господина Мельниченко, в Тамале осколки БПЛА повредили крышу нежилого одноэтажного здания, взрывной волной выбило стекла в расположенном рядом жилом многоквартирном доме. Произошло это около 01:00.

Как отметил глава региона, на место происшествия прибыли экстренные службы, территория оцеплена. Согласно предварительным сведениям, разрушений и пострадавших нет.

Губернатор пообещал оперативную поддежку жителям поврежденных квартир и призвал пензенцев сохранять спокойствие, а также не публиковать фото или видео произошедшего. Сегодня ночью в Пензенской области вводили режим «Беспилотная опасность» и план «Ковер».

Павел Фролов