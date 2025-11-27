Турпоток в Ленобласть по итогам года превысит 10 млн человек

Туристический поток в Ленинградскую область по итогам 2025 года превысит 10 миллионов человек. Такой прогноз на заседании пресс-клуба озвучил губернатор Александр Дрозденко, ссылаясь на динамичный рост отрасли. Для сравнения, за первые девять месяцев регион посетили 6,4 млн туристов. Стремительный рост ставит перед властями масштабные задачи по развитию инфраструктуры.

Для комфортного пребывания возросшего числа гостей в 47-м регионе уделяется внимание всем элементам туристического сервиса: от дорог и гостиниц до музеев и природных объектов. Власти акцентируют создание удобных условий для всех категорий посетителей, включая семьи с детьми, пожилых людей и маломобильных туристов. Параллельно формируются новые туристические кластеры и развивается сеть размещения — от крупных курортных комплексов до небольших мини-отелей.

Финансирование этой масштабной работы является приоритетом для областного правительства. Общий бюджет сферы культуры и туризма в 2026 году составит не менее 5,2 млрд рублей. При этом на следующий год планируется увеличить финансирование еще на 10%. Эти средства, в том числе, направят на реализацию важных проектов по реставрации памятников архитектуры, что усилит привлекательность Ленобласти как одного из ведущих туристических регионов России.

Андрей Маркелов