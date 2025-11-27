Депутат Госдумы РФ от Прикамья заявил о возможной полной блокировке WhatsApp

Блокировка мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) в России — «лишь вопрос времени». Об этом в своем телеграм-канале написал депутат Госдумы от Пермского края Антон Немкин.

«За последние месяцы мы видим тревожную динамику, — написал господин Немкин. — Рост атак на пользователей WhatsApp — в 3,5 раза больше по сравнению с прошлым годом. Тысячи взломанных аккаунтов. Кража данных. “Клоны” аккаунтов, через которые мошенники выманивают деньги у людей. И все это — на фоне регулярных сбоев и дыр в безопасности, которые компания даже не пытается исправлять. Давайте честно: когда сервис системно игнорирует наши правила, угрожает безопасности людей и продолжает работать на территории страны без малейшего уважения к ее законам, то его блокировка — лишь вопрос времени».

За последние несколько лет в России было частично или полностью заблокировано несколько социальных сетей и мессенджеров. В 2022 году компанию Meta признали экстремистской, запретили и заблокировали принадлежащие ей Facebook и Instagram. Летом 2024 года с замедлением работы столкнулись пользователи YouTube. В начале августа 2025 года были заблокированы голосовые звонки в Telegram и WhatsApp (также принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).