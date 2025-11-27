Увеличено финансирование снижения выбросов в трех городах Красноярского края

Федеральное финансирование мероприятий национального проекта «Экологическое благополучие» в Красноярском крае на 2026-2028 годы увеличено на 7,5 млрд руб. Об этом говорится в сообщении законодательного собрания региона по итогам заседания комитета по природным ресурсам и экологии. Члены комитета обсудили поправки к проекту закона о краевом бюджете.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«На три года в общей сложности региону добавлено более 7,5 млрд руб. Эти средства направят на выполнение планов по снижению выбросов загрязняющих веществ и улучшение качества атмосферного воздуха в Минусинске, Лесосибирске и Ачинске»,— сообщила пресс-служба заксобрания со ссылкой на вице-премьера — министра финансов Красноярского края Владимира Бахаря.

По данным первого заместителя министра экологии края Юлии Гуменюк, средства пойдут на перевод частного сектора на автоматизированные угольные котлы в Минусинске, модернизацию котельных в Лесосибирске и перевод частных домов на экологичные виды отопления и в Ачинске.

В первом чтении бюджет Красноярского края на 2026 год был принят на сессии заксобрания 20 ноября. Доходы запланированы в объеме 452,3 млрд руб., расходы — 527,4 млрд руб.

Валерий Лавский