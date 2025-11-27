Неопознанный БПЛА атаковал газовое месторождение Хор Мор в Ираке

В результате атаки БПЛА в Ираке работа газового месторождения Хор Мор в Иракуском Курдистане была полностью остановлена, сообщает Reuters. Это вызвало массовые отключения электроэнергии. Кто и с какой целью запускал дроны — не установлено.

В результате налета на газохранилище начался крупный пожар, для локализации были привлечены пожарные бригады, несколько рабочих были ранены. По данным властей, выработка электроэнергии в регионе сократилась на 3 тыс. МВт. На восстановление хранилища потребуется 2-3 дня, сообщил Reuters полевой инженер.

На месте работают группы министерств природных ресурсов и электроэнергетики, а также представители энергетической компании Dana Gas из ОАЭ, входящей в консорциум Pearl — оператора месторождения. Иракский центр безопасности охарактеризовал атаку как «коварный террористический акт». В воскресенье была предотвращена аналогичная попытка нападения.