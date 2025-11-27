Победитель выборов главы сельсовета в Алтайском крае отказалась занять пост

Выборы главы Соусканихинского сельсовета Красногорского района в Алтайском крае придется проводить повторно в связи с отказом победителя голосования занять этот пост. Как указывается в сообщении краевой избирательной комиссии, новые выборы назначены на 14 декабря.

«Избранный в ходе голосования на данных выборах 14 сентября кандидат не сложил с себя полномочия, несовместимые со статусом главы»,— пояснили в крайизбиркоме.

В выборах 14 сентября приняли участие два кандидата. Победу одержала выдвинутая ЛДПР Регина Булаева, которая набрала 54,72% голосов. По данным ГАС «Выборы», она работает экономистом в АО «Барнаульская электросеть». «Обязать Булаеву Регину Владимировну до 14 ноября 2025 года возместить расходы участковой избирательной комиссии избирательного участка № 993 на подготовку и проведение повторных выборов главы Соусканихинского сельсовета»,— говорится в решении УИК.

Соусканихинский сельсовет включает три населенных пункта. Всего там проживает немногим более 1 тыс. человек.

Валерий Лавский