Единороссы Алтайского края обновили состав президиума регионального политсовета

Региональное отделение «Единой России» (РО ЕР) в Алтайском крае обновило состав своих руководящих органов. Кадровые решения приняла конференция РО ЕР, состоявшаяся 26 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По сообщению пресс-службы регионального отделения, президиум политсовета в порядке ежегодной ротации покинули Николай Губерт и Сергей Серов. В июне этого года господин Губерт ушел в отставку с поста начальника департамента администрации губернатора и правительства края по вопросам внутренней политики. Господин Серов занимает пост председателя комитета законодательного собрания по аграрной политике, природопользованию и экологии.

Вакантные места в президиуме заняли гендиректор АО «Курорт Белокуриха», депутат заксобрания Константин Ежов и министр цифрового развития и связи региона Евгений Зрюмов.

В составе президиума 20 человек. Он подлежит ежегодной ротации не менее чем на 10%.

Валерий Лавский