В Черноземье 28 ноября будет пасмурно и холодно, от +1°C до +9°C

В пятницу, 28 ноября, жителей Черноземья ожидает холодная, дождливая и пасмурная погода. Температура будет варьироваться от +1°C до +9°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде температура составит +6°C ... +9°C. В течение дня будет холодно и пасмурно. Ветер южный и северо-восточный, до 4 м/с.

В Воронеже также ожидается похолодание: температура составит от +4°C до +9°C, а ветер — до 8 м/с. На протяжении всего дня дождя не ожидается, погода будет пасмурная и холодная.

В Курске утром температура воздуха составит +8°C, вечером опустится до +5°C, а ночью — до +3°C. Утром может быть дождливо, а к вечеру — пасмурно. Ветер до 8 м/с.

В Липецке будет холодная, дождливая и пасмурная погода. Температура утром составит +7°С, днем поднимется до +8°С, а ночью опустится до +2°С. Южный, юго-западный, северо-западный и северо-восточный ветер с порывами до 9 м/с.

В Орле в течение дня будет солнечно. Утром температура составит +5°С, днем опустится до +3°С, а ночью — до +1°С. Ветер — до 9 м/с.

В Тамбове ожидается холодная, дождливая и пасмурная погода. Утром температура составит +6°С, днем поднимется до +8°С, а ночью опустится до +3°С. Ветер с порывами до 8 м/с.

Анна Швечикова