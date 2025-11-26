Counterpoint: в 2025 году Apple впервые за 14 лет обгонит Samsung по продажам

По итогам 2025 года продажи смартфонов Apple составят 243 млн, а Samsung — 235 млн штук. Такой прогноз представила исследовательская компания Counterpoint Research. Если прогноз подтвердится, Apple впервые за 14 лет обгонит Samsung по продажам и станет мировым лидером на рынке смартфонов.

Аналитики Counterpoint прогнозируют, что в целом мировые продажи смартфонов в 2025-м увеличатся на 3,3%. Apple продемонстрирует особенно сильный рост — на 9%, тем самым ее доля на рынке достигнет 19,4%. Продажи Samsung за год вырастут на 5%, а доля компании составит 18,7%. Хуже всего будут расти продажи китайских смартфонов — средний рост продаж у четырех крупнейших производителей (Xiaomi, Transsion, vivo и OPPO) составит лишь 1,7%.

В Counterpoint отмечают, что хороший результат Apple связан в первую очередь с высоким спросом на новый iPhone 17, который компания представила в сентябре. «Помимо крайне хорошего восприятия рынком iPhone 17, ключевым фактором, способствующим росту продаж, стало достижение критического момента с точки зрения цикла замены. Потребители, купившие смартфон во время бума в COVID-19, сейчас подходят к моменту, когда необходимо его обновление»,— отметил старший аналитик Counterpoint Ян Ван.

Яна Рождественская