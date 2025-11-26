Китайские частники вышли на гиперзвук

Пекинская частная авиакосмическая компания Beijing Lingkong Tianxing Technology объявила о начале серийного выпуска собственной модели гиперзвуковой ракеты. Для китайской оборонки это событие имеет принципиальное значение: впервые частный разработчик выходит на создание вооружения оперативно-тактического класса, причем по цене, если верить производителю, в разы более низкой по сравнению с аналогами производства местного оборонного госсектора. Этот опыт может оказаться полезным и для России, где уже идут дискуссии о роли частных технологических компаний в оборонном секторе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пекинская частная авиакосмическая компания Beijing Lingkong Tianxing Technology объявила о начале серийного выпуска собственной модели гиперзвуковой ракеты YKJ-1000

Фото: Beijing Lingkong Tianxing Technology Пекинская частная авиакосмическая компания Beijing Lingkong Tianxing Technology объявила о начале серийного выпуска собственной модели гиперзвуковой ракеты YKJ-1000

Фото: Beijing Lingkong Tianxing Technology

По сведениям разработчика, ракета, которая получила обозначение YKJ-1000, имеет дальность от 500 до 1300 км и оснащается гиперзвуковым планирующим боевым блоком, способным поддерживать скорость около 5–7 Махов на протяжении нескольких минут управляемого полета. Пусковая установка имеет полное сходство со стандартным транспортным контейнером, что позволяет скрытно перемещать и оперативно разворачивать ее на разных площадках. На опубликованных кадрах продемонстрированы элементы автономного наведения и маневрирования планирующего блока.

На вооружении армии КНР уже состоит целая линейка гиперзвуковых и высокоскоростных средств поражения.

Наиболее известной системой такого класса считается комплекс DF-17 с планирующим блоком DF-ZF, впервые показанный в 2019 году. Дальность DF-17, по открытым данным, превышает 1800 км, а сам блок выполняет продолжительный гиперзвуковой маневрирующий полет. Кроме того, на военном параде в сентябре 2025-го была представлена версия баллистической ракеты DF-26D, позиционируемая как маневрирующая или гиперзвуковая модификация ракеты средней дальности этой же линейки. К этому ряду относятся и средства морского базирования, включая противокорабельную ракету YJ-21, которой приписывают скорость около 6–10 Махов и дальность до 1500 км. На этом фоне новая система частного разработчика выглядит как попытка расширить участие негосударственного сектора в области, ранее полностью контролируемой государственными корпорациями.

Компания подчеркивает, что добилась резкого снижения себестоимости «за счет применения гражданских электронных компонентов и широко доступных материалов». Для китайского ОПК это знаковый шаг: если раньше ключевые образцы ракетного вооружения создавались исключительно госкорпорациями, то теперь и частные игроки начинают осваивать сегмент, который традиционно считался по силам только крупным государственным игрокам. Правда, часть заявлений разработчиков требует дальнейшей проверки: например, называемая компанией цена «в десять раз ниже» не сопоставлена с конкретными типами ракет. Неясно также, есть ли решение о начале полноценных государственных испытаний, или речь идет лишь о демонстрации для привлечения внимания военных и потенциальных инвесторов.

Опыт Lingkong Tianxing может оказаться важным и для России, где тоже идут дискуссии о роли частных технологических компаний в оборонном секторе.

Как показала уже наработанная практика в беспилотной авиации, использование гражданских комплектующих действительно может существенно расширить возможности масштабирования производства и уменьшить зависимость от ограниченных цепочек поставок.

Как отмечает научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН и сооснователь проекта «Ватфор» Дмитрий Стефанович, переход космических стартапов от ракет-носителей к боевым ракетным системам не выглядит неожиданным. Это происходит на фоне все более активного вовлечения технологических компаний в создание ударных беспилотников и крылатых ракет и укладывается в известную специалистам логику: гиперзвуковой планирующий блок и ракетоплан требуют решения близких инженерных задач, связанных с доставкой полезной нагрузки в заданную точку. Для России подобная адаптация гражданских технологий для военных нужд пока не имеет критического значения с точки зрения собственного технологического потенциала, хотя и может менять конфигурацию потенциальных рисков на сопредельных территориях, добавляет эксперт.

Дмитрий Сотак