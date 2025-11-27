Трое перед одним не извиняются

Верховный суд РФ (ВС) посчитал, что петербургская полиция не должна приносить извинений адвокату Алексею Калугину за недопуск его к задержанному на митинге подзащитному. Действия троих силовиков были признаны незаконными, а юрист, в свою очередь, потребовал соответствующей сатисфакции. Суд первой инстанции решил, что правда за господином Калугиным, однако далее между сторонами начался затяжной и принципиальный спор, который на данный момент завершился не в пользу последнего.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Адвокат Алексей Калугин

Фото: из личного архива Адвокат Алексей Калугин

Фото: из личного архива

26 ноября Верховный суд РФ рассмотрел кассационную жалобу УМВД России по Калининскому району города, сотрудники которого отказались приносить извинения члену Адвокатской палаты Ленинградской области Алексею Калугину. ВС оставил в силе решение апелляционной инстанции, которая ранее пришла к выводу, что силовики не обязаны приносить извинения защитнику за нарушение его прав, несмотря на то, что в 2023 году Московский райсуд Санкт-Петербурга признал незаконными действия троих полицейских, не позволивших адвокату присутствовать при составлении протокола по КоАП в отношении задержанного во время акции политического активиста Андрея Дмитриева.

В феврале 2024 года суд удовлетворил административный иск господина Калугина и обязал сотрудников полиции Дениса Рублева, Романа Батенкова и Леонида Вуйко принести письменные извинения юристу в течение двух недель со дня вступления решения в законную силу. После этого МВД подало апелляционную жалобу в горсуд, который в июне того же года отменил решение первой инстанции.

Главным аргументом силовиков стало то, что извинения, по их мнению, приносятся при нарушении полицейским прав гражданина, но не адвоката.

Однако в январе текущего года Третий кассационный суд общей юрисдикции, согласившись с решением первой инстанции, установил, что признание судом действий сотрудников полиции незаконными — достаточное условие для принесения извинений, но раз этого не последовало, то, значит, права Алексея Калугина были нарушены.

Руководство петербургского главка ожидаемо не согласилось с таким исходом и направило кассационную жалобу в Верховный суд. Основной довод, как и раньше, заключался в том, что господин Калугин пришел в отдел полиции только потому, что выполнял свои профессиональные обязанности. «Как следует из содержания ч. 3 ст. 9 Закона "О полиции", извинения гражданину полиция приносит в том случае, если сотрудником нарушаются права и свободы гражданина»,— говорится в тексте.

Таким образом ВС заключил, что нижестоящие суды, вставшие на сторону юриста, необоснованно отождествили права лица, привлекаемого к ответственности, и права адвоката, который осуществлял защиту.

Адвокат Калугин сообщил «Ъ Северо-Запад», что не удивлен таким решением, однако сдаваться не планирует: им уже готовится надзорная жалоба.

«Эта ситуация имеет большое значение для всей адвокатуры, поскольку у нас практически отсутствуют другие возможности для воздействия на сотрудников полиции. Видно, что полиция очень сильно не хочет приносить извинения, но если бы существующая обязанность была подтверждена, в том числе судебной практикой, то это позволило бы предупреждать возможные нарушения с их стороны»,— подчеркнул он.

Добавим, что схожая ситуация также произошла с несколькими другими адвокатами: Луизой Магомедовой, Яной Неповинновой, Валентиной Ященко, Сергеем Подольским и Игорем Скачко. Так, госпожа Неповиннова рассказала «Ъ Северо-Запад», что ранее полиция принесла ей извинения, но потом забрала их назад. Адвокат обжаловала это в суде, решение было вынесено в ее пользу, но еще не вступило в силу.

Андрей Кучеров